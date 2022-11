Το Ιράν ζητάει αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Μουντιάλ!

Μπλεξίματα από το… πουθενά ενδέχεται να έχουν οι ΗΠΑ σε αυτό το Μουντιάλ.

Λίγο μετά τον αγώνα με την Αγγλία, ο επίσημος λογαριασμός της Αμερικής έκανε μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το επόμενο παιχνίδι με το Ιράν, αφαιρώντας ωστόσο από τη σημαία το έμβλημα «Αλλάχ».

Πιο συγκεκριμένα, στη βαθμολογία που ανέβασαν οι ΗΠΑ, υπάρχει μια σημαία μονάχα με χρώματα, χωρίς το σύμβολο. Το Ιράν αντέδρασε, με το κρατικό Μέσο της χώρας «Tasnim News Agency» να τονίζει πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί προσβολή για την χώρα και τον λαό, ζητώντας έτσι τον αποκλεισμό της Αμερικής από το Μουντιάλ!

«Σύμφωνα με το άρθρο 13 των κανονισμών της FIFA… κάθε πρόσωπο που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα μιας χώρας, ενός προσώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων… τιμωρείται με αποκλεισμό τουλάχιστον δέκα αγώνων ή συγκεκριμένης περιόδου ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πειθαρχικό μέτρο».

The legal advisor of the Iranian Football Federation says the sports association will file a complaint against the US Soccer Team to FIFA’s Ethics Committee after the US Men’s National Soccer Team disrespected the national flag of Islamic Republic of Iran. https://t.co/z7uOrykk9k

