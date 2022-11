Twitter: Έρχεται υπηρεσία πιστοποίησης με «χρυσό» σήμα για τις εταιρείες

Ο Ίλον Μασκ μέσω ανάρτησής του ανακοίνωσε ουσιαστικά την Παρασκευή ότι η λειτουργία πιστοποίησης στο Twitter θα λανσαριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με κύριο χαρακτηριστικό τα χρώματα που το κάθε ένα θα αντιπροσωπεύει τους διαφορετικούς τύπους λογαριασμών. Η νέα λειτουργία πρόκειται να λανσαριστεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Το νέο αφεντικό του Twitter ανέφερε ότι θα υπάρχει ένα «χρυσό τσεκ» για τις εταιρείες, με γκρι χρώμα θα επισημαίνονται οι λογαριασμοί κυβερνητικών οργανισμών ενώ η υπάρχουσα μπλε επισήμανση θα αφορά σε ιδιώτες, είτε αυτοί είναι διασημότητες είτε όχι.

Όλοι οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί θα «επικυρώνονται με μη αυτόματο τρόπο» πριν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος μάλιστα αποκάλεσε την κίνηση «επώδυνη, αλλά απαραίτητη».

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022