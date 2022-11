«Βόμβα»: Τέλος από τη Γιουνάιτεντ ο Ρονάλντο

Άδοξο ήταν το φινάλε της συνεργασίας του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Το απόγευμα της Τρίτης (22/11) οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στο Κατάρ και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ.

Η Γιουνάιτεντ ευχαρίστησε στην ανακοίνωσή της τον 37χρονο άσο για την προσφορά του στο σύλλογο και στις δύο περιόδους που αγωνίστηκε. Ο CR7 φόρεσε συνολικά 346 φορές τη φανέλα της ομάδας πετυχαίνοντας 145 γκολ ενώ έδωσε και 64 ασίστ.

Κορυφαία του στιγμή βέβαια ήταν η κατάκτηση του Champions League στον τελικό με την Τσέλσι το 2008. Στη δεύτερη θητεία του στο «Old Trafford» δεν κατάφερε να σηκώσει κάποιο τρόπαιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Κριστιάνο ξεκίνησε ουσιαστικά με την περιβόητη συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν όπου τα… έβαλε με τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ και τον Έρικ Τεν Χααγκ, κατηγορώντας τους για έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του. Πλέον μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ομάδα της καριέρας του, με τις φήμες βέβαια να οργιάζουν εδώ και καιρό.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022