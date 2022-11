Ακάρ: Δε θα επιτρέψουμε τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε το πρωί της Τρίτης, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος διεμήνυσε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Άγκυρα είναι «ανοιχτή στο διάλογο».

#BREAKING Türkiye will not allow ‘any fait accompli’ in Cyprus, Aegean, Eastern Mediterranean, defense minister stresses, adding Ankara is open to dialogue pic.twitter.com/zFnx4oUIZm

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 22, 2022