Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές στο Κομπάνι της Συρίας και στο βόρειο Ιράκ

Τουρκικές αεροπορικές επιδρομές κατά της πόλης Κομπάνι στην βόρεια Συρία, αναφέρουν οι κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με το AFP. Με tweet του υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει: «Ώρα να λογοδοτήσετε!».

To CNN Τουρκίας αναφέρει: «Σύμφωνα με τις τελευταίες έκτακτες πληροφορίες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια αεροπορική επιχείρηση στη Συρία και το Βόρειο Ιράκ. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρονται τα εξής: «Οι προδότες θα λογοδοτήσουν». Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στη Συρία και το Ιράκ».

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών της αεροπορίας της τουρκικής κατοχής», ανακοίνωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Συριακών Δυνάμεων, συνασπισμού στον οποίο κυριαρχούν οι κουρδικές δυνάμεις, και ο οποίος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση της Κωνσταντινούπολης.

Η ήττα του ISIS άρχισε στην πόλη Κομπάνι.

Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν τώρα το κέντρο της πόλης #Kobani και κάποια άλλα μέρη στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Ερντογάν φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία.

Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως!

The defeat of ISIS has started in the town of Kobani.

Turkish warplanes are now bombing the town center of #Kobani and some other places in North East Syria.

Erdogan seems to have already started his electoral campaign.

All attacks must stop immediately!#DefendKobani

— HDP Europe (@HDP_Europe) November 19, 2022