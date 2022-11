Ένας τελευταίος χορός… αστέρων

Αντίστροφα πλέον μετράμε για την έναρξη του Μουντιάλ και οι φανατικοί του αθλήματος δεν βλέπουν την ώρα για την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στον πλανήτη.

Η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός, τα κυρίαρχα συναισθήματα για το Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα που είναι προ των πυλών αλλά και μια μελαγχολία… Μια μελαγχολία γιατί στο Κατάρ θα δώσουν την τελευταία τους παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο πολλοί από τους κορυφαίους του χώρου.

Τα χρόνια πέρασαν βλέπετε και το επόμενο Μουντιάλ… αργεί.

Πρώτοι και καλύτεροι οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο ,για τους οποίους το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι και το τελευταίο, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να πετύχουν αυτό που θέλουν όσο τίποτα και είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής στην μυθική τους καριέρα, να οδηγήσουν την χώρα τους στην κορυφή του κόσμου.

35 ο Αργεντίνος, 37 ο Πορτογάλος και για τους δύο GOAT φαίνεται πως το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει και έτσι το Πέμπτο τους Μουντιάλ στην καριέρα τους θα είναι και το τελευταίο.

One last dance 🏆 pic.twitter.com/meWSuztSSd

Τίτλους τέλους αναμένεται να ρίξει και ο Λούκα Μόντρις. Ο Κροάτης σταρ ο οποίος στο περασμένο Μουντιάλ αναδείχθηκε και ο κορυφαίος της διοργάνωσης, δύσκολα θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο επόμενο Μουντιάλ καθώς ήδη έχει «πατήσει» τα 36 του χρόνια.

Φινάλε θα γράψουν επίσης δύο τεράστιες μορφές της «Σελεσάο» οι Τιάγκο Σίλβα και Ντάνι Άλβες. Για τους δυό τους, παρόλο που έχουν αποδείξει πως δεν μασάνε καθώς κοντεύουν στα 40 , το τέλος με το εθνόσημο θα γραφτεί στο Κατάρ και αυτό το τέλος θέλουν να είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα επαναφέροντας την Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου.

Dani Alves (39) will become Brazil’s oldest player at a World Cup in Qatar 🇧🇷 pic.twitter.com/OWEXzT2IaT

It’s almost time for @tsilva3 ’s last dance at the #FIFAWorldCup … 🇧🇷🏆



Στην Ουρουγάη τώρα αναμένεται να γύρισουν ολοκληρωτικά σελίδα ύστερα από το πέρας του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παλιά «φρουρά» της χώρας θα ηγηθεί των «Σελέστε» για μια και τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Οι Σουάρες,Καβάνι στην επίθεση και ο Γκόντιν στην άμυνα, οι άνθρωποι που παρουσίασαν μια από τις καλύτερες εκδοχές της Ουρουγουάης που έχουμε δει ποτέ, θα δώσουν τον τελευταίο τους χορό στα γήπεδα του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο.

Uruguayan striking duo heading into final World Cup with retirement edging ever closer

End of an era for Suarez and Cavani



Μια από τα ίδια ισχύουν και στην Γερμανία. Οι Βαυαροί της ομάδας, Μάνουελ Νόειρ (36 χρονών) και Τόμας Μίλερ (33 ετών), θα αποχαιρετήσουν το θεσμό του Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ήθελαν αυτό το «αντίο» να συνοδευτεί και με επιτυχημένη πορεία των Πάντσερ στην διοργάνωση.

Ένας πρώην Βαυαρός επίσης, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πρόκειται να δώσει το «last dance» σε Μουντιάλ. Στα 34 του πλέον ο Πολωνός θα «κυνηγήσει» για μια τελευταία φορά το όνειρο μιας σημαντικής διάκρισης με την χώρα του.

Το τελευταίο «αντίο» κοντοζυγώνει και για έναν ακόμη Καταλανό εκτός από τον Λέβα. Τον Σέρχιο Μπουσκετς. Ο μέσος των Ισπάνων είναι ο τελευταίος που απέμεινε από την «χρυσή» εποχή των «φούρια ρόχα», οι οποίοι σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμα τους (Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010 και Euro το 2008,2012) και αναμένεται να τον δούμε σε Μουντιάλ με την φανέλα της χώρας του για μια τελευταία φορά.

From the old guard to the new ➡️

🇪🇸 Sergio Busquets is passing the torch to the next generation of @SEFutbol midfielders pic.twitter.com/kubRfiQt50

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2022