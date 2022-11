«Βόμβα» που αναμένεται να ταρακουνήσει τους πάντες, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαπέλυσε ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά από τη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οι διοργανωτές Καταριανοί θέλησαν να δωροδοκήσουν τους παίκτες του Εκουαδόρ, προκειμένου αυτοί να έχουν μειωμένη απόδοση στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Μάλιστα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η είδηση επιβεβαιώνεται τόσο από την ομάδα του Κατάρ όσο και από το Εκουαδόρ.

Σίγουρα μια εξέλιξη η οποία αμαυρώνει την έναρξη του Μουντιάλ και βάζει άπαντες σε σκέψεις.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it’s false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022