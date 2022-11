Έως ότου φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης

Μετά τη νέα κλιμάκωση των απειλών και της επιθετικής ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας θα προτάξω μια σημαντική δήλωση του γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ για το Κυπριακό, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά: Αφού δηλώνει πως είναι υπερήφανος υποστηρικτής του κυπριακού ζητήματος, ζήτησε από όλους να φροντίσουν ώστε να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Επανέλαβε, δε, ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

«Η συνεχιζόμενη προθυμία του Ερντογάν να επιβληθεί στην Κύπρο, είπε, και σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Αμερική να σταθεί πλάι-πλάι με την Κυπριακή Δημοκρατία». «Είμαι υπερήφανος», είπε με νόημα, «που είμαι επί μακρόν υποστηρικτής του κυπριακού ζητήματος και των αγώνων για δεκαετίες για ασφάλεια και δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο θέμα της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας». Αυτά είπε σε παρέμβασή του ο κ. Μενέντεζ, τα οποία και σας τα μετέφερα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι χάρηκε όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν το περασμένο φθινόπωρο πιστοποίησε ότι επιτρέπει στην Κύπρο να αγοράζει όπλα αμερικανικής κατασκευής. «Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά υπάρχει ακόμα περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ο Ερντογάν συνεργάστηκε με τους πιο βάναυσους δικτάτορες στην Ιαπωνία και την Κίνα, τον Πούτιν και τη Ρωσία. Παρατηρεί ότι συμβαίνει στην Ουκρανία γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη βόρεια Κύπρο», ανέφερε.

Ο Ερντογάν ωστόσο άρχισε πάλι (μετά από μία… ανάπαυλα 24ωρών στη σύνοδο των G-20) το τροπάριό του ότι θα έρθει πάλι ξαφνικά και νύχτα. Αλλά για αυτή τη δήλωση του απάντησε η Washington Post. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι μόνο λεκτικές. Και διερωτάται; «Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θες τους εχθρούς;». Υπογραμμίζει μάλιστα το γεγονός ότι η Τουρκία φτάνει στο σημείο να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά στη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στις αποφάσεις για την άρση του απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των πολιτικών προσώπων, έγκριτοι νομικοί και βουλευτές από όλα τα κόμματα εξέφραζαν χθες σε πηγαδάκια στο Κοινοβούλιο τη βεβαιότητα ότι θα ανακύψουν πολιτικά προβλήματα. Και τούτο διότι ο Πρόεδρος της Βουλής, είναι εκλεγμένος βουλευτής και έως σήμερα «προτείνεται μεν από την κυβέρνηση ωστόσο συνηθίζεται να υπερψηφίζεται και από πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εάν λοιπόν του ζητηθεί να συνυπογράψει την παρακολούθηση συναδέλφου του από την αντιπολίτευση ή και από την κυβέρνηση, αυτομάτως η πολιτική ζωή θα κυλιστεί σε ένα κύκλο αντιπαραθέσεων περί πολιτικών διώξεων».

Ορισμένοι βουλευτές πλησίασαν χθες τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα και του έκαναν την εξής ερώτηση- παγίδα: Ποιος θα υπογράψει για τον Πρόεδρο της Βουλής σε περίπτωση που η ΕΥΠ θέλει να τον παρακολουθήσει; Ο κ. Τασούλας απάντησε αμέσως: «Ο Πρωθυπουργός θα υπογράψει». Και εάν θελήσουν να παρακολουθήσουν τον Πρωθυπουργό ποιος θα υπογράψει; Ρωτήθηκε πάλι: «Εγώ» ήταν η απάντηση για να συμπληρώσει το ίδιο συμβαίνει και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπογράφει ο Πρόεδρος της Βουλής.

Το έτερο θέμα που απασχολούσε χθες τους βουλευτές στη Βουλή (πέραν του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών) ήταν ο χρόνος που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την ενημέρωση αυτού που τον παρακολουθούσαν. Το συμπέρασμα από τις συζητήσεις ήταν ότι χαρακτηρίστηκε απορριπτέα από όλες τις πτέρυγες η πρόταση για ενημέρωση του υποκειμένου σε παρακολούθηση «μετά την πάροδο 3 ετών από την παύση της». Ως γνωστόν τα υποκείμενα, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και παράγοντες δημοσίου βίου δεν μπορούν συνταγματικώς να διαχωριστούν από κατάσκοπους ή ετέρους εγκληματίες, όπως οι καταδικασθέντες Τούρκοι πράκτορες της Ρόδου. Άρα, έλεγαν, δύνανται να παρακολουθούνται κακόπιστα και να μη μπορούν να αντιδράσουν.

Μια αξιέπαινη κοινωνική πρωτοβουλία θα συμβεί την προσεχή Παρασκευή. Όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου οργανώνει το Duo Day. Δηλαδή ένα παιδί με αυτισμό θα κάνει shadow στις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου (και στους συνεργάτες του) ώστε να δει πως λειτουργούν. Ακόμα για να εξετάσει το περιβάλλον του Πρωθυπουργικού γραφείου και η κοινότητα την κανονικότητα του αυτισμού. Να υπάρχει δηλαδή επίγνωση της αόρατης αυτής αναπηρίας. Την προσεχή Παρασκευή το παιδάκι αυτό θα επισκεφθεί εκτός από το Μέγαρο Μαξίμου, την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και τα γραφεία της ΝΔ, τον Παύλο Μαρινάκη. Όπως αναφέρει η υφυπουργός για αυτήν την πρωτοβουλία «μπορεί το «αόρατο χέρι της αγοράς» να μην λειτουργεί πάντα, το «χέρι της Πρόνοιας» όμως είναι ορατό και γνωστό».

Έβγαλε …ειδήσεις η εκδήλωση της ΚΝΕ για τον γιορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/11 στο ιστορικό κτίριο «Αβέρωφ». Εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ με κόκκινες σημαίες στα χέρια υποδέχτηκαν παλιότερα μέλη της ΚΝΕ της περιόδου της αντιδικτατορικής πάλης. Φυσικά τον Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, φοιτητή της Νομικής Αθήνας τότε, τον Σπύρο Χαλβατζή, τον Διονύση Τσακνή, τον Στέφανο Πάντο, Γραμματέα της Οργάνωσης Πολυτεχνείου της ΚΝΕ την περίοδο της εξέγερσης του Νοέμβρη, τον Σήφη Κωτσαντή και τον Δημήτρη Τόκα, υπεύθυνους για τον μηχανισμό παράνομης έκδοσης και διακίνησης προπαγανδιστικού υλικού της ΚΝΕ την περίοδο της Χούντας και πολλούς ακόμη… 20 περίπου αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, όλοι τους στις πρώτες σειρές μ’ ένα γαρύφαλλο στο χέρι, συγκινημένοι.

Για τους πιο παρατηρητικούς, η ομιλία του Γραμματέα της ΚΝΕ, Νίκου Αμπατιέλου, είχε πολλούς αποδέκτες, ανάμεσά τους και τον Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος στο πρόσφατο βιβλίο του αναφέρεται στην περιβόητη ιστορία με την «Πανσπουδαστική Νο 8». Είπε χαρακτηριστικά, ο Ν. Αμπατιέλος: «Το σίγουρο είναι πως όταν το σύστημα τραβάει ζόρια, έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά και αρκετά από αυτά θα προσφέρουν και άφθονο γέλιο… Τώρα φαίνεται ότι επιστρατεύουν μέχρι και μνήμες γνωστών γυρολόγων για να μιλήσουν για το φύλλο νούμερο 8 της Πανσπουδαστικής, της τότε εφημερίδας της αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ. Εδώ οι 35ρηδες θα πουν «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;» και οι νεότεροι μάλλον δε θα ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε, αφού ο μύθος ότι η ΚΝΕ δήθεν θεωρούσε προβοκάτορες τους φοιτητές που αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο, δηλαδή ανάμεσά τους και τα ίδια της τα στελέχη και μέλη, είχε γελοιοποιηθεί τόσες φορές που τελικά τον απέσυραν για χρόνια»…

***

Στους Δελφούς ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στους Δελφούς, όπου αναμένεται να παραβρεθεί και θα μιλήσει στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους φορέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Άμφισσα.