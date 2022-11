Μαραντόνα: Βγήκε σε δημοπρασία η μπάλα από το «χέρι του Θεού»

Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, είναι αδιαμφισβήτητα το γκολ που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Μαραντόνα, στον ημιτελικό της διοργάνωσης του 1986, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Πριν από λίγο καιρό είχε βγει σε δημοπρασία, η φανέλα που φορούσε ο «Pibe de Oro» σε εκείνο το παιχνίδια, η οποία πωλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 8,4 εκατ. ευρώ.

Τώρα, ο διαιτητής εκείνου του αγώνα επικύρωσε το επίμαχο γκολ, ο Τυνήσιος Μπιν Νασέρ, ο οποίος την είχε στην κατοχή του, επιθυμεί να τη θέσει προς πώληση.

Η τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία είναι 500 χιλιάδες ευρώ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η τελική τιμή πώλησης θα ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

The ball used in one of the most controversial World Cup moments of all time is going to auction.

Diego Maradona’s ‘Hand of God’ soccer ball could sell for $3.6 million.

England still can’t believe the refs missed the call. https://t.co/jo9HVievRC

— NPR (@NPR) November 15, 2022