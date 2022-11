Λήξη συναγερμού στους Μπακς – Πανέτοιμος ο Γιάννης

Οι Μιλγουόκι Μπακς τα… χρειάστηκαν όταν είδαν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε χτυπήσει στο πόδι του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Ατλάντα Χοκς.

Οι άνθρωποι των «ελαφιών» ανησύχησαν για την κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ, όμως όπως όλα δείχνουν είναι απολύτως καλά και δεν εμπνέει κανένα πρόβλημα.

Ο «Greek Freak» έδωσε κανονικά το παρών στην προπόνηση της ομάδας του Μάικ Μπουντενχόλζερ και τέθηκε στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού για το επικείμενο παιχνίδι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Παράλληλα, τα καλά νέα συνεχίστηκαν για τους Μπακς, οι οποίοι είδαν τους Τζρου Χόλιντεϊ και Πατ Κόνατον να προπονούνται επίσης κανονικά και να είναι έτοιμοι να μπουν εκ νέου σε φουλ ρυθμούς, με τη συμμετοχή τους στο ματς τους «Καβς» να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Injury Updates, Nov. 15 – Part 1

Antetokounmpo (left ankle) – Practiced, expected to play tomorrow – «he’s normal»

Middleton (left wrist surgery) – Did Not Practice (DNP), OUT

Holiday (right ankle sprain) – Practiced, status to be determined

— Eric Nehm (@eric_nehm) November 15, 2022