Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Τρίτης, στην Πολωνία μετά από αναφορές για πυραυλικό χτύπημα προερχόμενο από τη Ρωσία. Εφόσον κάτι τέτοιο επαληθευτεί, θα πρόκειται για το πρώτο χτύπημα του Βλαντίμιρ Πούτιν σε νατοϊκό έδαφος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Οι πρώτες πληροφορίες από πολωνικές πηγές, οι οποίες πάντως δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από ανεξάρτητες πηγές, αναφέρουν ότι «αδέσποτοι» ρωσικοί πύραυλοι ενδέχεται να έπληξαν μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Τα πυρά στόχευσαν μεγάλο μέρος της Ουκρανίας την Τρίτη, φτάνοντας μέχρι το Λβιβ, το οποίο απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022