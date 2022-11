Μια ύποπτη γυναίκα ψάχνουν οι τουρκικές αρχές σε σχέση με την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη που μέχρι στιγμής έχει ως απολογισμό 6 νεκρούς και πάνω από 53 τραυματίες.

Για «μια γυναίκα που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση» μίλησε στη δήλωσή του ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, η έκρηξη προήλθε από τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ήδη στo Τwitter, οι χρήστες της εφαρμογής δημοσιεύουν τη θολωμένη φωτογραφία της.

This woman that is suspected to have taken part in the #Istiklal explosion pic.twitter.com/a9jUAn7rU4

— ToniMrad (@murat_toni) November 13, 2022