Αυτή είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού

Με συνταγή… Λεωφόρου ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ (19:30), για την 13η αγωνιστική της Super League. Όπως είχατε ενημερωθεί από to10.gr, ο Μίτσελ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ όπως ακριβώς και στο ματς της Λεωφόρου.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Αβιλα, Παπασταθόπουλο, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα είναι οι Εμβιλά και Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, με τους Μασούρα, Χάμες και Μπιέλ πίσω από τον Μπακαμπού.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Αβιλα, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Μασούρας, Χάμες, Μπιέλ και Μπακαμπού.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να κλείσουν με νίκη τον πρώτο γύρο. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουν τη βοήθεια χιλιάδων οπαδών τους, οι οποίοι έχουν… εξαφανίσει τα εισιτήρια του ντέρμπι και αναμένεται να μετατρέψουν σε «καμίνι» το φαληρικό γήπεδο.

Χθες, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν sold out για το αποψινό ματς, με τον κόσμο να δείχνει για μια ακόμα φορά έμπρακτα τη στήριξή τους στον Μίτσελ και στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη τους φετινή νίκη σε ντέρμπι, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ο διαιτητής Κέλετ με το «έτσι θέλω» τους υποχρέωσε σε ισοπαλία στη Λεωφόρο.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Τζολάκης, Ρέτσος, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Ελ Αραμπί, Βρουσάι, Αγκιμπού Καμαρά, Σαμασέκου, Γκάρι Ροντρίγκες.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/vxYsHnlH1z

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) November 13, 2022