Ερντογάν: Απέλυσε τον αντιπρόεδρο της στατιστικής υπηρεσίας, στο 85% ο πληθωρισμός

Να σώσει τα προσχήματα επιχειρεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πληθωρισμό στην Τουρκία να έχει σκαρφαλώσει στο 85%. Ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να απολύσει τον αντιπρόεδρο της στατιστικής υπηρεσίας, TurkStat, Φατίχ Σαχίν.

Με βάση την τουρκική στατιστική υπηρεσία οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν ετησίως κατά 85,5% τον περασμένο μήνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 158%. Η δημοσίευση αυτή οδήγησε στην απόφαση του Ερντογάν.

Όπως γράφει το Bloomberg, ο Ερντογάν προχωράει σε μεγάλο ανασχηματισμό στην στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας. Ο πρώτος που απομακρύνθηκε ήταν ο Φατίχ Σαχίν, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε αργά την Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

In the latest twist, Deputy Chairman Fatih Sahin was removed from his post after eight months in the role https://t.co/V6UThT6ftE

— Bloomberg (@business) November 12, 2022