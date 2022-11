Σάκκαρη – Σαμπαλένκα 2-0: Με σπουδαία εμφάνιση στα ημιτελικά του WTA Finals η Ελληνίδα τενίστρια

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (6-2, 6-4) στα προημιτελικά του WTA Finals και θα βρεθεί στα ημιτελικά της διρογάνωσης που διεξάγονται στο Φορτ Γουόρθ των ΗΠΑ την Πέμπτη (3/11).

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε ολοκληρωτικά της αντιπάλου της. Στο δεύτερο σετ η Λευκορωσίδα αθλήτρια βρήκε ψυχικά αποθέματα και από εκεί που έχανε με 3-0 κατάφερε να το προηγηθεί με 4-3 ωστόσο στα δύο επόμενα γκειμς η Μαρία ήταν αυτή που έπρεπε και πήρε αυτή το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης.

Αυτή η νίκη της Σάκκαρη ήταν μόλις η τρίτη σε επτά αγώνες απέναντι στην συγκεκριμένη αντίπαλο, η οποία όσο πάει και εξελίσσεται.

SEMI-FINAL SAKKARI 🙌@mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp

— wta (@WTA) November 3, 2022