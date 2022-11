Champions League: Το γκολ του Εμπαπέ, κορυφαίο της αγωνιστικής

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, επικρατώντας της Γιουβέντους στο Τορίνο με 2-1, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να ανοίγει το σκορ για τους Παριζιάνους. Ο σούπερ σταρ της Παρί έκανε μια υπέροχη ενέργεια, περνώντας δύο αντιπάλους του και στη συνέχεια εκτέλεσε υποδειγματικά τον Σέζνι.

Αυτό το γκολ του Γάλλου ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Δείτε το γκολ του Εμπαπέ:

⚡️ Mbappé’s sensational run & finish vs Juve wins Goal of the Week 👏👏👏 #UCLGOTW