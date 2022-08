Η Τότεναμ είναι η καλύτερη ομάδα της Premier League από τον Μάρτιο και μετά

Συνέχεια σε αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα που έχει κάνει στη σεζόν έδωσε η Τότεναμ το απόγευμα της Κυριακής.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύο φορές, η Τότεναμ κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ, έφτασε τους 10 βαθμούς και παράλληλα παρέμεινε αήττητη, μειώνοντας μάλιστα και πάλι τη διαφορά της από την κορυφή στους 2 βαθμούς.

Για μια ακόμη φορά, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν εξαιρετική και ώριμη, δείχνοντας έτσι ότι με τον Ιταλό στο τιμόνι μπορεί να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Για την Τότεναμ, αυτό ήταν το 12ο «τρίποντο» στα τελευταία 17 παιχνίδια σε επίπεδο Premier League!

Από τον Μάρτιο, μέχρι και σήμερα, καμία άλλη ομάδα δεν έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από τους 39 της Τότεναμ, η οποία έχει τρεις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα και μόλις δύο ήττες.

39 – Since the start of March, Tottenham have picked up more points in the Premier League than any other team (39), winning 12 of their 17 games in this time (D3 L2). Impressive. pic.twitter.com/1xEKv5WNMO

— OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2022