Η πιο διάσημη γιορτή των Γερμανών, το Oktoberfest, επιστρέφει μετά από δύο χρόνια πανδημίας και όλοι αναρωτιούνται το εξής:

Πόσο θα κοστίζει φέτος η μπύρα;

Η Deutche Welle έκανε μία έρευνα και παρουσιάζει με βίντεο την διαφορά στις τιμές της μπύρας σε αυτό το Oktoberfest.

Μία κανάτα μπύρα θα κοστίσει φέτος μεταξύ 12.60 με 13.80 ευρώ. Η αύξηση δεν είναι τεράστια, καθώς κυμαίνεται στο 15%, ωστόσο δεν είναι αμελητέα αν σκεφτεί κανείς πως το 2019 η ίδια κανάτα κόστισε 11.55 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο γερμανικός τύπος ένας από τους λόγους της αύξησης της τιμής του είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

As Oktoberfest is all set to make a return after a two-year pandemic hiatus, people are wondering: How much will beer cost now? pic.twitter.com/1s0qhd8ez3

— DW News (@dwnews) August 27, 2022