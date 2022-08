Το μυστήριο πίσω τον γρίφο της «κρυφής νόσησης» με την Όμικρον προσπαθούν να λύσουν οι ειδικοί καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους -56%- που έχουν μολυνθεί με την συγκεκριμένη παραλλαγή δεν καταλαβαίνουν πως αποτελούν κρούσματα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μικρής μελέτης που δημοσιεύθηκε στις 17 Αυγούστου στο JAMA Network Open.

Σύμφωνα με τo TIME το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς αυτό σημαίνει πως η νόσηση με την συγκεκριμένη παραλλαγή τείνει να προκαλεί σχετικά ήπια συμπτώματα (ή και καθόλου συμπτώματα) σε εμβολιασμένους ανθρώπους.

Ωστόσο το μειονέκτημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι πιθανότατα μεταδίδουν τον ιό ακούσια.

Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενώ έχουν μολυνθεί με τον ιό και έχουν εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα, τα self test επιμένουν να «βγαίνουν» αρνητικά.

Γιατί βγαίνουν αρνητικά τα self test;

Αυτό συμβαίνει διότι self test «αναζητούν» ένα κομμάτι της πρωτεΐνης του ιού που θα έχει κολλήσει στο βουρτσάκι με το οποίο πήραμε το ρινικό επίχρισμα και είναι σχεδιασμένα να προσδιορίζουν εάν έχουμε ένα μολυσματικό επίπεδο του ιού ή όχι. Ένα αρνητικό τεστ όμως δεν μας εγγυάται ότι δεν έχουμε Covid.

Το αρνητικό self test θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα συμπτώματα που έχεις είναι η ένδειξη που στέλνει το ανοσοποιητικό σου ότι έχει εισέλθει στον οργανισμό ο κοροναϊός ή ένας άλλος «εισβολέας». Όσο πιο σκληρά δουλεύει το ανοσοποιητικό για να κατατροπώσει τον ιό, ιδιαίτερα ένα ανοσοποιητικό που έχει ενισχυθεί με εμβόλια και έχει παράξει αντισώματα, τόσο πιο πιθανό είναι να έχεις αρνητικό τεστ στην αρχή, ακόμη κι αν έχεις μολυνθεί. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σου έχει εμπλακεί σε μάχη με τον ιό», εξηγεί στους New York Times ο Δρ Michael Mina, επιδημιολόγος και ανοσολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της eMed, μιας εταιρείας που βοηθά τους χρήστες των self test να λάβουν θεραπεία στο σπίτι.

«Εάν βγεις αρνητική/ος και έχεις συμπτώματα, μην υποθέσεις ότι είσαι αρνητική. Υπόθεσε ότι ο ιός δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να πολλαπλασιαστεί. Τα συμπτώματα μπορεί να σημαίνουν ότι το ανοσοποιητικό σου απλά έδωσε έναν πολύ άμεσο συναγερμό».

Η μελέτη

Ως προς την αρχική μελέτη, η δρ Σούζαν Τσενγκ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Υγιή Γήρανση στο Ινστιτούτο Cedars-Sinai Smidt, και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και στα εργαστήρια Abbott, μελέτησαν 210 εργαζόμενους και ασθενείς στο Cedars-Sinai, οι οποίοι παρείχαν τουλάχιστον δύο δείγματα αίματος για έλεγχο αντισωμάτων – ένα πριν από την έξαρση του Όμικρον και ένα μετά. Οι ερευνητές τα ανέλυσαν και επικεντρώθηκαν στα επίπεδα αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Τα περισσότερα άτομα της μελέτης είχαν εμβολιαστεί και οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα δύο διαφορετικών τύπων αντισωμάτων: εκείνων που το ανοσοποιητικό σύστημα παρήγαγε ως απάντηση στα εμβόλια και εκείνων που το ανοσοποιητικό σύστημα παρήγαγε μετά τη μόλυνση με τον ιό.

Κατά την έναρξη της μελέτης, όλοι οι εθελοντές έπρεπε να έχουν επίπεδα αντισωμάτων που προκλήθηκαν από τη μόλυνση κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχαν μολυνθεί πρόσφατα από τον ιό.

Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων λειτουργούσε ως υποκατάστατο μιας λοίμωξης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης έρευνες υγείας που περιέγραφαν τα συμπτώματά τους και τυχόν εξετάσεις COVID-19 PCR για να διαπιστωθεί αν είχαν κάποια λοίμωξη κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

Αποτελέσματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 56% των ατόμων της μελέτης που βρέθηκαν θετικοί δεν γνώριζαν ότι είχαν μολυνθεί, είτε επειδή δεν είχαν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα COVID-19 είτε επειδή ένιωθαν μόνο ήπια συμπτώματα που τα απέδιδαν σε κρυολόγημα ή αλλεργίες.

Ο ρόλος των ασυμπτωματικών

Τα ευρήματα υποστηρίζουν πως τα πρώιμα δεδομένα από μελέτες παγκοσμίως δείχνουν πως, το 25% έως 40% των λοιμώξεων SARS-CoV-2 ήταν ασυμπτωματικές, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας που προσπαθούν να ελέγξουν την εξάπλωση του ιού.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με την κατάσταση της μόλυνσής τους βελτιώθηκε μετά την ευρεία διαθεσιμότητα των self test.

Testing

Το γεγονός ότι ένας στους δύο ανθρώπους που έχει μολυνθεί από την Όμικρον δεν γνωρίζει καν ότι έχει COVID-19 αποτελεί τον λόγο για συχνότερο testing.

Διαβάστε επίσης: Κοροναϊός: Ένας μεταδότης Όμικρον αποβάλλει 1000 φορές περισσότερο ιικό φορτίο από έναν με Άλφα ή Δέλτα

Δεν μολυνόμαστε μόνο μία φορά από την Όμικρον

Οι ειδικοί τονίζουν η διενέργεια self test στο σπίτι είναι μια καλή ιδέα, ακόμη και αν δεν αισθάνεστε άρρωστοι, δεδομένου ότι τα μέσα μεταφοράς, η εργασία, το σχολείο και οι πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι -όπως οι συναυλίες ή οι αθλητικοί αγώνες- είναι όλοι χώροι όπου μπορείτε δυνητικά να μολυνθείτε.

Άλλωστε οι ειδικοί τονίζουν πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μολύνονται όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές και ακόμη και πολλές φορές με τις υποπαραλλαγές της Όμικρον.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με την κατάστασή τους», λέει η Δρ. Τσενγκ στο Time προσθέτοντας πως «δυστυχώς, πρέπει να ζήσουμε με αυτόν τον ιό για κάποιο χρονικό διάστημα και αν καταφέρουμε να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, τότε μπορούμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τις κοινότητές μας να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού».

Τα κύρια συμπτώματά της ΒΑ.5 είναι:

Βήχας

Καταρροή

Πονόλαιμος

Κούραση

Πονοκέφαλος

Μυϊκός πόνος

Φτάρνισμα

Πόνος

Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι ικανά να οδηγήσουν έναν ασθενή στο νοσοκομείο, ωστόσο σε περίπτωση που εμφανιστεί δύσπνοια απαιτείται ιατρική παρέμβαση και συνεχής παρακολούθηση του οξυγόνου στο αίμα που πρέπει να διατηρείται πάνω από το 90%.

Τέλος, οι ειδικοί σημειώνουν ότι είναι σημαντικό τα αντιιικά φάρμακα για τον COVID-19 να λαμβάνονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων καθώς τότε λειτουργούν καλύτερα.