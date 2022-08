Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia August 5, 2022. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία θα πληρωθούν σε ρούβλια, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. «Μια θετική πτυχή της επίσκεψής μας στο Σότσι είναι η συμφωνία μας με τον Πούτιν για το ρούβλι. (…), οι συναλλαγές μας σε ρούβλια θα εξασφαλίσουν οφέλη για την Τουρκία και τη Ρωσία», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από το Σότσι στην νότια Ρωσία, όπου συνάντησε χθες Παρασκευή τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Τι δήλωσε ο Αλεξάντερ Νόβακ Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία «θα πληρωθούν εν μέρει σε ρούβλια», ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ. Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ρεκόρ τζίρου τον Ιούλιο Ο Ερντογάν δεν διευκρίνισε τον όγκο των μελλοντικών συναλλαγών σε ρούβλια. Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και μήνες να επιβάλει το νόμισμά της σε διεθνείς διακανονισμούς έναντι του ευρώ και του δολαρίου, εν μέσω των άνευ προηγουμένου δυτικών οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία. Ενώ καταδίκασε γρήγορα τη ρωσική επίθεση, η Τουρκία επέλεξε να τηρήσει ουδέτερη στάση και να μην συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το 2021, η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το ένα τέταρτο των εισαγωγών πετρελαίου της Τουρκίας και το 45% των αγορών φυσικού αερίου της. Η πληρωμή του ρωσικού φυσικού αερίου, έστω και εν μέρει, σε ρούβλια θα μπορούσε να επιτρέψει στην Τουρκία να μην μειώσει περαιτέρω τα συναλλαγματικά της αποθέματα σε δολάρια. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ