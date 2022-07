Για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες, υποστηρικτές του κινήματος του σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ εισέβαλαν σήμερα στο Κοινοβούλιο του Ιράκ, αφού εισήλθαν στην εξαιρετικά προστατευμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, όπου στεγάζονται κυβερνητικά ιδρύματα και πρεσβείες, ανέφεραν ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν μαζί με τους διαδηλωτές μπήκε στο κτίριο της Βουλής.

Την Τετάρτη, χιλιάδες διαδηλωτές κατέλαβαν για μικρό χρονικό διάστημα το κτίριο του Κοινοβουλίου διαδηλώνοντας ενάντια σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό που πρότειναν οι αντίπαλοι του Σαντρ.

Supporters of #Iraq cleric Moqtada Sadr bring down concrete barriers leading to #Baghdad‘s Green Zone and the country’s Parliament today, as they protest against rival bloc’s nomination for prime minister. The protests are the latest challenge for Iraq. (AFP) pic.twitter.com/gxMgGkUruY

