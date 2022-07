Η FIBA μετρά αντίστροφα για το Eurobasket με… Αντετοκούνμπο

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ πλησιάζει, καθώς κάτι παραπάνω από ένα μήνα μας χωρίζει από το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2022. Αναμφίβολα το θέμα των ημέρων είναι η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διοργάνωση με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας.

Ο back to back MVP του NBA, θα ενισχύσει την γαλανόλευκη στην προσπάθειά της για να ανέβει στο βάθρο και η FIBA άρπαξε την ευκαιρία να το υπενθυμίσει στους ακολούθους της στα social merdia.

Συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό του τουρνουά στο twitter, ανέβηκε μια φωτογραφία με το πίσω μέρος της φανέλας του Αντετοκούνμπο και τον αριθμό του, το 34. Όσες ακριβώς είναι οι μέρες που απομένουν για την έναρξη των αγώνων του Eurobasket, ενώ συμπλήρωσε με τη λεζάντα:

«Μπορεί ο Greek Freak να φέρει πάλι τη δόξα στην Ελλάδα;»

Can the Greek Freak bring glory back to Hellas? 🏛🇬🇷 Only 3⃣4⃣ days to go until EuroBasket 2022!#BringTheNoise x #EuroBasket pic.twitter.com/ya2ztgwAFP

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) July 29, 2022