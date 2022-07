Τζο Μπάιντεν: Αρνητικός στον κορωνοϊό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρέθηκε αρνητικός στον κορωνοϊό το βράδυ της Τρίτης προς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γιατρού του.

Την περασμένη εβδομάδα ο Μπάιντεν είχε μολυνθεί με την υποπαραλλαγή BA5 της Όμικρον, παρουσιάζοντας σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ήπια συμπτώματα, τα οποία είχαν ήδη υποχωρήσει πριν δύο μέρες.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, με τη συγκεκριμένη παραλλαγή αυτή τη στιγμή να είναι η πλέον κυρίαρχη στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των κρουσμάτων.

Ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 την Πέμπτη και λάμβανε το χάπι Paxlovid κατά του ιού που έχει κατασκευάσει η Pfizer και Tylenol, το μη συνταγογραφούμενο αναλγητικό που είναι πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να φορά μάσκα όταν θα βρίσκεται με κόσμο για τις επόμενες 10 ημέρες.

«Φίλοι μου, είμαι πολύ καλά». Με αυτό το μήνυμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε ο ίδιος την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, μέσω του Twitter, αφού βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό, στις 21 Ιουλίου.

«Πάντα απασχολημένος!» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, με στόχο να δείξει ότι παραμένει πάντα στα ηνία της χώρας.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022