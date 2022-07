Καταστροφική σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ έπληξε σήμερα τις βόρειες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), που αρχικά εκτίμησε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Κτίρια ταρακουνήθηκαν

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα ή ζημιές από τις αρχές.

Δείτε ακόμα – Φιλιππίνες – Πάνω από 400 νεκροί ο τραγικός απολογισμός από τον τυφώνα Ράι

Κάτοικοι της Μανίλας ανέφεραν ότι κτίρια ταρακουνήθηκαν. Ο σεισμός, σε βάθος 10 χιλιομέτρων κατά το USGS, σημειώθηκε στην επαρχία Αμπρα της κυριότερης νήσου των Φιλιππίνων, τη Λουζόν, στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας, που προειδοποίησε ότι πρέπει να αναμένονται σοβαρές ζημιές.

Κατά την εκτίμηση του USGS, το επίκεντρο βρισκόταν 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ντολόρες.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το σύστημα του μετρό στη Μανίλα σταμάτησε να λειτουργεί, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Latest 7.3 Magnitude NW Luzon (#PHILIPPINES 🇵🇭), severe damages, posibbly associated to local crustal faults (Abra River Fault or Vigan-Aggao Fault). #EarthquakePH #lindolph pic.twitter.com/V2NrgNyJKu — PILIPINAS (@LupangHinirang_) July 27, 2022

Εξαιρετικά αισθητός στην πρωτεύουσα

Ο Ερικ Σινγκσόν, μέλος του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ο σεισμός έγινε εξαιρετικά αισθητός στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ότι διήρκεσε «30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο» και προσθέτοντας «νόμιζα πως το σπίτι μου θα κατέρρεε».

Look: In #Philippines, Employees evacuate from the Triumph building, Barangay South Triangle in Quezon City after an earthquake was felt Wednesday #lindolph pic.twitter.com/0cF0TQUf3L — The World Reviews (@tworldreviews) July 27, 2022

Το κτίριο της Γερουσίας εκκενώθηκε, σύμφωνα με ΜΜΕ των Φιλιππίνων τα οποία επικαλέστηκαν μέλος του σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ