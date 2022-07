Οι ευρωπαϊκές χώρες, που δεν εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη σε εκείνες που αναγκάζονται να καταβάλλουν προσπάθειες εξοικονόμησης λόγω των επικείμενων διακοπών του καυσίμου, υποστηρίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ακόμη και τα κράτη μέλη που αγοράζουν ελάχιστο ρωσικό φυσικό αέριο, δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις επιπτώσεις μιας πιθανής διακοπής του εφοδιασμού στην εσωτερική μας αγορά», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στο γερμανικό πρακτορείο dpa, ενόψει της ειδικής συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας του μπλοκ, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Ιουλίου.

