Καναδάς: Αναφορές για «πολλά θύματα» μετά την επίθεση ενόπλου στην πόλη Λάνγκλεϊ

Συναγερμό σήμανε η αστυνομία στην πόλη Λάνγκλεϊ, κοντά στο Βανκούβερ του Καναδά, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

«Υπάρχουν πολλά θύματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η Ρεμπέκα Πάρσλοου, εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Γύρω στις 06:15 (τοπική ώρα), οι αρχές έστειλαν επείγον μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, περιγράφοντας τον φερόμενο δράστη ως Καυκάσιο με σκούρα μαλλιά, που φορούσε καφέ φόρμα και μπλε-πράσινο μπλουζάκι με ένα κόκκινο λογότυπο στο δεξί μανίκι.

«Civil Emergency alert has been issued by BC RCMP for Langley Downtown Core, BC. Please remain alert & out of the area» #LangleyBC #Canada pic.twitter.com/xL8WrNbwrn

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο για την επίθεση. Μια δεύτερη ειδοποίηση εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, στην οποία αναφερόταν ότι ο ύποπτος «δεν αποτελούσε πλέον απειλή».

An updated emergency alert from RCMP in B.C. says the ‘suspect police interacted with is no longer a threat,’ but efforts are still being made to confirm that only one suspect is involved. They’re asking residents to remain alert. pic.twitter.com/UZADnLdLdZ

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) July 25, 2022