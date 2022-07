Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε χθες ότι η ανάπτυξη της οικονομίας επιβραδύνεται, ενώ παραδέχθηκε τον κίνδυνο ύφεσης, λέγοντας ότι μια γενικότερη αρνητική πορεία της οικονομίας δεν είναι αναπόφευκτη.

Η Γέλεν μιλώντας στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» είπε ότι ο δυναμισμός των προσλήψεων, αλλά και οι δαπάνες των καταναλωτών δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν βρίσκεται σε ύφεση επί του παρόντος.

Η Γέλεν προειδοποιεί: Να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα

🇺🇸»Slowdown» instead of «recession».

The head of the US Treasury on NBC News advised not to use complex terms.

Janet Yellen described the coming recession as a «necessary slowdown.»

Almost «negative growth».

Sputnik pic.twitter.com/ffpXRELthQ

