Τα… ψιλά γράμματα της συμφωνίας του Ντόρσεϊ με τους Μάβερικς

Ο Τάιλερ Ντόρσει κατάφερε κι έκανε πράξη τη μεγάλη του επιθυμία, να πραγματοποιήσει την επισρτοφή του στο NBA. Ο ομογενής γκαρντ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και εξαργύρωσε την εξαιρετική του σεζόν με τους νταμπλούχους Ελλάδας υπογράφοντας με τους Ντάλας Μάβερικς.

Η ομάδα του Λούκα Ντόντσις, ανακοίνωσε σήμερα (24/7) τη συμφωνία μέσω ανάρτησης στο twitter.

The Dallas Mavericks have signed Tyler Dorsey to a two-way contract.

Dorsey joins Dallas after spending last season with Olympiacos Piraeus, where he averaged 10.7 points, 2.3 rebounds and 1.8 assists per game while helping the club to the Greek League title. pic.twitter.com/FLEOeTmnIH

— Mavs PR (@MavsPR) July 24, 2022