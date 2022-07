Κόντε: «Ο Κέιν είναι μέρος του σχεδιασμού μας»

Ο Αντόνιο Κόντε, προπονητής της Τότεναμ,σε δηλώσεις του έδειξε φανερά ενοχλημένος από την στάση της Μπάγερν Μονάχου στο θέμα του Χάρι Κέιν τοποθετήθηκε ιδιαίτερα αιχμηρά. Συγκεκριμένα, η υπόθεση ξεκινάει αμέσως μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι από τους Βαυαρούς για την Μπαρτσελόνα.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας ξεκίνησαν ήδη τις κινήσεις για την αντικατάσταση του, βάζοντας στόχο τον Χάρι Κέιν. Μάλιστα ο Νάγκελσμαν σε δικές του δηλώσεις είχε αναφέρει το ενφιαφέρον της ομάδας του για τον Άγγλο επιθετικό.

Τα σενάρια συνεχίζονται, τα ξένα σαιτ αναφέρουν πως υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και το θέμα φαίνεται να μένει ενεργό μέχρι του χρόνου που λήγει το συμβόλαιο του Κέιν με την Τότεναμ.

Ο Κόντε θέλησε να τοποθετηθεί και να απαντήσει άμεσα στις δηλώσεις του συναδέλφου του και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτός δεν θέλει να μιλάει για παίκτες άλλων ομάδων και πως όλο αυτό που γίνεται είναι μια μορφή ασέβειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού προπονητή:

«Ειλικρινά δεν είχα ακούσει τις δηλώσεις. Το σίγουρο είναι πως εγώ είμαι ένας προπονητής που δεν μιλάει για παίκτες άλλων ομάδων. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό.

Η κατάσταση στην Τότεναμ είναι ξεκάθαρη. Το πλάνο είναι πολύ καθαρό, ο Χάρι είναι μέρος του σχεδιασμού μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού.

Εγώ από την άλλη δεν θέλω να μιλάω για παίκτες που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες. Εάν θέλω κάτι, πηγαίνω και μιλάω στην ομάδα και όχι στα μίντια.

Θεωρώ πως υπάρχει μία μορφή αγένειας προς την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης. Έτσι είμαι εγώ, έτσι αντιμετωπίζω καταστάσεις που αφορούν παίκτες άλλων ομάδων»

Antonio Conte responds to comments made by Julian Nagelsmann on Harry Kane. 🗣️ pic.twitter.com/EZeS52qg4j

Antonio Conte has accused Julian Nagelsmann of being «disrespectful» with his comments about Harry Kane. 👇

🎥 @RangersTV pic.twitter.com/yCVUJfP30R

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 23, 2022