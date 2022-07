Αποκάλυψη για Ρονάλντο: Τα χρήματα που «θυσιάζει» για να πάει Ατλέτικο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το τελευταίο διάστημα κάνει ό,τι μπορεί για να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να πάει σε ομάδα που θα αγωνίζεται στο Champions League.

Όμως, τα πράγματα δεν κυλούν όπως τα θέλει μέχρι στιγμής, καθώς οι απορρίψεις πέφτουν «βροχή» .

Τελευταίο μεταγραφικό σενάριο για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Πορτογάλου είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία, με τη σύμφωνη γνώμη του Σιμεόνε, φαίνεται να είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Όμως, εμπόδιο σε έναν ενδεχόμενο «γάμο» των δύο πλευρών μπαίνουν οι ετήσιες απολαβές του 37χρονου. Κάτι που δείχνει διατεθειμένος να λύσει, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα φαίνεται να δέχεται μείωση απολαβών της τάξης του 30%.

Jorge Mendes is making it clear to clubs put off by his wages that Cristiano Ronaldo is willing to take a significant pay cut, potentially as high as 30%. Ronaldo remains interested in an Atleti move. But club continue to distance themselves, as previously reported.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2022