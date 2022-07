ΕΕ: Διπλασιάζει τις αγορές αερίου από Αζερμπαϊτζάν – Η επίσκεψη Φον ντερ Λάιεν

Σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχει επιδοθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα κατά την επίσκεψή της στο Αζερμπαϊτζάν ότι το μπλοκ σκοπεύει να διπλασιάσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου από τη αυτή χώρα, εν μέσω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως μαζί με την πρόεδρο, στο Μπακού έχει μεταβεί και η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον.

«Η ΕΕ στρέφεται σε πιο αξιόπιστους προμηθευτές ενέργειας. Με τη σημερινή συμφωνία δεσμευόμαστε… να διπλασιάσουμε τις προμήθειες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην ΕΕ», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

The EU is turning to trustworthy energy suppliers.

Azerbaijan is one of them.

With today’s agreement, we commit to expanding the Southern Gas Corridor, to double gas supplies from Azerbaijan to the EU.

This is good news for our supplies of gas this winter and beyond. pic.twitter.com/j1sVcv10z6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022