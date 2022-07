Πάει για τη «βόμβα» του αιώνα η Σπόρτινγκ – Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Γιουνάιτεντ για Ρονάλντο

Μπορεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την επιθυμία του να φύγει, να… κρύβεται στην πατρίδα του; Η απάντηση είναι «ναι», σύμφωνα με τους Πορτογάλους.

Το SPORT TV μετέδωσε αποκλειστικά ότι η Σπόρτινγκ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για το δανεισμό του 37χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος άρχισε την καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο στα «λιοντάρια» και τώρα… ψήνεται η επιστροφή του.

Το γεγονός ότι η ομάδα της Λισαβόνας αγωνίζεται στο Champions League και κάνει πρωταθλητισμό τις δίνει πολλές πιθανότητες για την υπογραφή του «CR7», του οποίου είναι νο1 στόχος να παίξει ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα social media κυκλοφορεί και μία φωτογραφία με τη λευκή Rolls Royce του Ρονάλντο παρκαρισμένη στο χώρο στάθμευσης του γηπέδου της Σπόρτινγκ, αλλά από αυτό το πάρκινγκ υπάρχει πρόσβαση και σε γνωστό εμπορικό κέντρο της πόλης, στο οποίο εθεάθη η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκεθ.

Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo 👀 Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio José Alvalade.#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbwin #sportingcp #sporting #scp #CristianoRonaldo pic.twitter.com/FRSzgKEgYr

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 17, 2022