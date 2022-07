Μίλαν: Ανανεώνει για ένα χρόνο ο βιονικός Ιμπραΐμοβιτς

Μπορεί ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να κοντεύει να κλείσει τα 41 του χρόνια σε λίγους μήνες, μπορεί αυτή τη στιγμή να αναρρώνει από τον τραυματισμό του που θα τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τις αρχές του 2023, τίποτα από αυτά όμως δεν μοιάζει ικανό να τον ωθήσει στην απόσυρση και το τέλος της καριέρας του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σουηδός επιθετικός είναι έτοιμος να υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με τη Μίλαν τις επόμενες ημέρες.

Ο «Ίμπρα» θα εισπράξει περίπου 1-1,5 εκατ. ευρώ καθαρά για αυτό το διάστημα, ενώ στο deal περιλαμβάνονται και κάποια μπόνους που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό συμμετοχών του.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022