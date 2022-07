Οριστικό: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ

Οριστικό το happy end για τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Σάσα Βεζένκοφ! Μετά από αρκετές εβδομάδες αγωνίας, οι Ερυθρόλευκοι μπορούν πλέον να ηρεμήσουν και να σκεφτούν τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις που έχουν, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδος!

Όπως έγινε γνωστό από τα Μέσα των ΗΠΑ, οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να αφήσουν στον Πειραιά για ακόμα έναν χρόνο τον Βούλγαρο φόργουορντ! Πιο συγκεκριμένα, παρότι το deadline που είχαν οι Κινγκς για το NBA out εξέπνεε στις 20 Ιουλίου, τελικά αποφάσισαν νωρίτερα να ανακοινώσουν την απόφαση τους και γνωστοποίησαν στον παίκτη ότι δεν θα κάνουν κίνηση φέτος για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Οι άνθρωποι των «Βασιλιάδων» μίλησαν με τον Βεζένκοφ και του εξήγησαν τους λόγους της απόφασης, με τον Ολυμπιακό από την πλευρά του να διατηρεί με αυτόν τον τρόπο έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Ευρώπης για τουλάχιστον ακόμη μια σεζόν.

The Sacramento Kings will not be bringing in Sasha Vezenkov for the 2022-23 NBA season, sources say. The team will continue to monitor him in the upcoming season and hold his draft rights and the possibility exists to bring him into next season.

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) July 15, 2022