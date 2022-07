«Τελειωμένη» η μεταγραφή του Λεβαντόσφκι στην Μπαρτσελόνα , ίσως και την Παρασκευή η ανακοίνωση

Όλο και πιο κοντά στο μεγάλο «μπαμ» με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται η Μπαρτσελόνα!

Παρότι η Μπάγερν δείχνει συνεχώς πόσο δύσκολα πουλάει τους αστέρες της, φαίνεται πως ο Λεβαντόφσκι ετοιμάζει σιγά σιγά τις βαλίτσες του για Βαρκελώνη. Διότι σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα των Καταλανών, η υπόθεση είναι ήδη «τελειωμένη» και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να πάρει επίσημη μορφή το θέμα.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ζεράρντ Ρομέρο, ο Λεβαντόφσκι θα ακολουθήσει τον Ραφίνια και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για να υπογράψει με την Μπαρτσελόνα. Ο Καταλανός δημοσιογράφος τονίζει ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Λιντς θα ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα μέσα στις επόμενες ώρες και προσθέτει ότι σειρά θα πάρει ο «Λέβα», αναφέροντας πως δεν αποκλείεται να γίνει επισήμως «μπλαουγκράνα» ακόμα και την Παρασκευή!

🚨🚨| Raphinha’s signing can be officially announced tomorrow & Lewandowski’s could be on Friday.@gerardromero [🎖️]

