Οριστικό: Στην Τσέλσι ο Κουλιμπαλί

Μια ανάσα από την «κλοπή» του καλοκαιριού φέρεται να βρίσκεται η Τσέλσι, καθώς οι «μπλε» έχουν κάνει το μεγάλο βήμα για την απόκτηση του Καλιντού Κουλιμπαλί από τη Νάπολι.

Σύμφωνα με τα πιο έγκυρα ιταλικά Μέσα, οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν πλέον σχεδόν στα χέρια τους τον ηγέτη της Νάπολι. Όπως αναφέρουν, τόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όσο και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Τσέλσι τα έχει βρει σε όλα με τον Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό και μάλιστα έχει καταφέρει να βρει τη φόρμουλα και με τη Νάπολι, έχοντας πλέον να καλύψει μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρώσει το μεγάλο deal.

Μάλιστα, η αγγλική ομάδα αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα τη μεταγραφή του Κουλιμπαλί, με τους Ιταλούς να γράφουν πως η συμφωνία με τη Νάπολι θα «κλείσει» στα 38 εκατομμύρια ευρώ «καθαρά», συν δύο ακόμα τα οποία θα δοθούν στο μέλλον ως μπόνους.

Chelsea are now closing on Kalidou Koulibaly deal! Full agreement on personal terms for €10m net per season, contract until June 2027. 🚨🔵 #CFC

Negotiation set to be completed in the coming days: Chelsea working to close the deal for €38m plus add ons as final proposal. pic.twitter.com/phS4oYhH37

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022