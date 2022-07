Το μήνυμα ελήφθη. Τουλάχιστον από τα ΜΜΕ της αντιπολίτευσης. Ο λόγος για το τουίτ – απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον «χάρτη Μαχτσελί» των Γκρίζων Λύκων, που βάζει τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο κάδρο της ακραίας επίθεσης στην Ελλάδα.

Τουρκικά ΜΜΕ όπως η Cumhuriyet σημειώνουν την απάντηση της Αθήνας, ως αντίδραση Μητσοτάκη στον Μπαχτσελί σημειώνοντας χαρακτηριστικά το ερώτημα που θέτει ο πρωθυπουργός εάν ο χάρτης αποτυπώνει μια τουρκική προβοκάτσια ή τον πραγματικό στόχο της χώρας.

Στην εθνικιστική και επίσης αντιπολιτευόμενη Σοζτζού σημειώνεται ότι η φωτογραφία του Μπαχτσελί πυροδότησε διπλωματική κρίση, αυξάνοντας την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Επί του παρόντος ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, είτε σε επίπεδο προεδρίας είτε σε επίπεδο υπουργείο Εξωτερικών για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση του σημείωνε: «Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλα «καταβροχθίστηκαν» από την Τουρκία. Όνειρο εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μια προβοκάτσια ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τα τελευταία καμώματα του κατώτερου εταίρου του στον συνασπισμό».

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner’s latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

