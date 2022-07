Ο Τσιτσιπάς αποθέωσε τον Τζόκοβιτς: Άψογη πορεία, το άξιζες

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα κατάφερε ακόμη μια φορά στο Wimbledon, καθώς νίκησε με 3-1 σετ τον Νικ Κύργιο και πανηγύρισε το 4ο σερί τρόπαιό του στο Λονδίνο και 7ο συνολικά στη σπουδαία καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να συγχαρεί τον Νόβακ Τζόκοβιτς λίγο μετά την κατάκτηση του 21ου Grand Slam τίτλου από πλευράς του σέρβου τενίστα, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στον Νικ Κύργιο, από τον οποίον αποκλείστηκε στους «32» του τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο έλληνας τενίστας έσπευσε μέσω tweet να αποθεώσει τον Τζόκοβιτς, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνά να συγχαρεί τον αθλητή εκείνον που θυσιάζεται για το άθλημα.

«Να θυμάσαι πάντα να συγχαίρεις τον πρωταθλητή που θυσιάστηκε τρομερά για το άθλημα. Συγχαρητήρια Νόλε γι’ αυτήν την άψογη θριαμβευτική πορεία. Το άξιζες» ήταν το αποθεωτικό σχόλιο του Τσιτσιπά.

Δείτε την ανάρτησή του:

Always remember to congratulate the champion who sacrificed tremendously for sports. Congratulations @DjokerNole on this flawless triumphant run!

Well deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/mw6pAXMBno

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 10, 2022