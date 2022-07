Υπόκλιση Τσιτσιπά σε αδέλφια Αντετοκούνμπο και Σερένα: «Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μία φωτογραφία»

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έβγαλαν μια μυθική φωτογραφία μαζί με τη θρυλική τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς, την ώρα που συνεχίζουν τις διακοπές τους.

Ο Γιάννης μαζί με τα αδέλφια του, που είναι σε διακοπές, πέρασαν χρόνο με την πρώτη στην ιστορία του τένις σε κατακτήσεις Grand Slam και την οικογένειά της, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχασε την ευκαιρία να υποκλιθεί.

Συγκεκριμένα, ο έλληνας τενίστας, που αποκλείστηκε από τον Νικ Κύργιο στους «32» του Wimbledon, είδε τη φωτογραφία στα social media, όπου είναι πολύ ενεργός, και ανέλαβε δράση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε με tweet του τούς Αντετοκούνμπο και τη Γουίλιαμς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μία φωτογραφία».

Δείτε τη φωτογραφία και την απάντηση του Τσιτσιπά:

6 of the 13 wonders of the world in one photo! 🔝⚡️❤️ https://t.co/pYJt6ajRsG

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 9, 2022