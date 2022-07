Σισέ: «Πάντα νιώθω υπέροχα να παίζω στο κάστρο μας»

Ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα πολύ δυνατό φιλικό λίγες μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League κόντρα στην Άλκμααρ και επικράτησε με 1-0 χάρη σε τέρμα που πέτυχε ο Παπέ Αμπού Σισέ.

Ο σενεγαλέζος αμυντικός, που συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν και βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, σκόραρε ακόμη μια φορά με το κεφάλι και έδωσε τη νίκη στους πρωταθλητές Ελλάδας απέναντι στην ολλανδική ομάδα.

Ο Σισέ, μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης, με ανάρτησή του στα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα συνοδευόμενο από φωτογραφίες με τη νέα φανέλα της ομάδας και τόνισε ότι είναι πάντα υπέροχο να αγωνίζεται στο Καραϊσκάκη και μπροστά στους οπαδούς των Πειραιωτών.

«Πάντα νιώθω υπέροχα να παίζω στο κάστρο μας μπροστά στους φιλάθλους μας» έγραψε ο Σισέ στο λογαριασμό του στα social media.

Δείτε την ανάρτησή του:

! Always feels amazing to play in our castle in front of our fans pic.twitter.com/sgxWrSLfX9

— Cisse Pape Abou (@cissepapeabou) July 9, 2022