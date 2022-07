Πυροδοτεί τη… βόμβα με Στέρλινγκ η Τσέλσι – Στα 60 εκατομμύρια το deal!

Βαλίτσες για την μπλε μεριά του Λονδίνου ετοιμάζει ο Ραχίμ Στέρλινγκ! Η Τσέλσι τα βρήκε σε όλα με την Μάντσεστερ Σίτι και ο 27χρονος επιθετικός θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Τοντ Μπόελι.

Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων και διαρκείς διαπραγματεύσεις οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια με το deal να κλείνει στα 60 εκατ. ευρώ.

Εδώ και καιρό, ο Στέρλινγκ είχε φτάσει σε συμφωνία με την ομάδα του Τόμας Τούχελ και απέμενε μονάχα να ανάψει το πράσινο φως η Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες του Πεπ Γκουαρντιόλα ικανοποιήθηκαν οικονομικά από την τελευταία πρόταση των Λονδρέζων και ο νεαρός άσος ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Βρετανός με ρίζες από την Τζαμάικα ποδοσφαιριστής θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο συνεργασίες με την Τσέλσι, ενώ θα υπάρξει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

