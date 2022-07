Τι κι αν ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από την ηγεσία των Συντηρητικών, τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται για τον ίδιο δεν έχουν τελειωμό. Σύμφωνα με τους Times, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας – για λίγο καιρό ακόμα – κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας.

Αναλυτικότερα, όταν ο Τζόνσον ήταν δήμαρχος Λονδίνου επιχειρούσε να διορίσει νεαρή γυναίκα στο δημαρχείο ώστε να αναπτύξει μαζί της ερωτικό δεσμό.

Σε ηχητικό ντοκούμεντο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, η γυναίκα τον προσέγγισε το 2017 ζητώντας του εξηγήσεις για όσα έγιναν το 2008. Ο Τζόνσον, όπως ακούγεται στο ηχητικό ντοκούμεντο, δεν αρνείται τα όσα του προσάπτει η νεαρή γυναίκα. Η ιστορία αυτή προστίθεται σε άλλες παρόμοιες καταγγελίες που βαραίνουν την βρετανική κυβέρνηση, αλλά και τον Μπόρις Τζόνσον προσωπικά.

Την εποχή εκείνη ο Μπόρις Τζόνσον ήταν παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών. Η νεαρή γυναίκα είχε μόλις μετακομίσει στο Λονδίνο και εργαζόταν ως εθελόντρια στους Συντηρητικούς. Τον διορισμό της μπλόκαρε ο Κιτ Μαλθχάους, λέγοντας στη νεαρή γυναίκα ότι τον προβληματίζει η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα της και στον Μπόρις Τζονσον.

Στο ηχητικό που δίνεται στην δημοσιότητα ο ίδιος τα παραδέχεται όλα στη νεαρή γυναίκα, η οποία πλέον είναι μητέρα και διατηρεί την ανωνυμία της για ευνόητους λόγους.

EXCLUSIVE: Boris Johnson lobbied for a public role for a young woman who says he abused his power to have a sexual relationship with her

