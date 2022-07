Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή και επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος για να διαδεχτεί τον Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και, κατά συνέπεια, στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Ο 42χρονος πρώην υπουργός θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη θέση. Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση, όπως και ο υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, έπειτα από ένα νέο σκάνδαλο.

Η παραίτησή τους προκάλεσε τσουνάμι αποχωρήσεων και ο Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε τελικά να παραιτηθεί και ο ίδιος, την Πέμπτη.

«Κάποιος πρέπει να αδράξει αυτή τη στιγμή και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Γι’ αυτό θα είμαι υποψήφιος για να γίνω ο επόμενος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός», ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο Σουνάκ.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up 👉 https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022