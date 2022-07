Μαριούπολη: Πρόσβαση σε πόσιμο νερό μόνο για το 3% των κατοίκων

Δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη για όσους επέζησαν του σφοδρού βομβαριδσμού.

Μόλις το 3% των κατοίκων της Μαριούπολης έχουν πρόσβαση σε νερό, σύμφωνα με τον σύμβουλο του δήμαρχου της πόλης, Πέτρο Αντριουσένκο.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται να παίρνουν νερό από παντού, «ακόμα και από τα φρεάτια λυμάτων», είπε ο Αντριουσένκο.

Δεν υπάρχουν γιατροί στην πόλη, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι χωρίς υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα.

#Mariupol mayor’s advisor Andryushchenko informs there are no doctors there anymore. The last 17 russians have just left. More than 100k ppl incl kids are left w/o healthcare or medications, in town w no drinking water & amidst many chaotic burials. Let alone the heat. Terrifying

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) July 5, 2022