ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες στο Ιλινόις

Τουλάχιστον έξι είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και πάνω από 20 οι τραυματίες που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 4ης Ιουλίου στο προάστιο Χάιλαντ Παρκ του Ιλινόις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γειτονικής κοινότητας Έβανστον, ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψή του, με τους φόβους για την ύπαρξη πολλών θυμάτων να επιβεβαιώνονται.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστος άνοιξε πυρ με εκατοντάδες συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην παρέλαση να τρέχουν πανικόβλητοι για να αποφύγουν τους πυροβολισμούς.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος των Chicago Sun-Times είδε κουβέρτες να καλύπτουν τρία πτώματα και άλλους πέντε ανθρώπους τραυματισμένους και αιμόφυρτους κοντά στο περίπτερο της παρέλασης.

Ένας μάρτυρας είπε ότι μέτρησε περισσότερους από 20 πυροβολισμούς. Η αστυνομία έλεγε στους ανθρώπους: «Διασκορπιστείτε. Δεν είναι ασφαλές να βρίσκεστε εδώ».

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Ο Μπραντ Σνάιντερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολιτεία του Ιλινόις στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρισκόταν στην πόλη αυτή, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, όταν ακούστηκαν τα πυρά. «Τα μέλη της προεκλογικής ομάδας μου και εγώ μόλις είχαμε συναντηθεί, για την αρχή της παρέλασης, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί» έγραψε στο Twitter.

Senator Julie Morrison was at the 4th of July parade in Highland Park, Illinois where police is currently responding to a shooting.

«It was like something you see in a movie …This community now is going to go on the map like Uvalde and so many other communities.» pic.twitter.com/iN2NKl2Mer

