Η πρώτη μεταγραφή του Μάρκο Σίλβα στη Φούλαμ

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό πως ο Μάρκο Σίλβα είχε πολύ ψηλά στη λίστα του τον Ζοάο Παλίνια.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε μιλήσει στους ανθρώπους της Φούλαμ για την επιθυμία του να αποκτήσει τον μέσο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τελικά οι Λονδρέζοι του έκαναν το χατίρι.

Με επίσημη ανακοίνωση, η Φούλαμ γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Όπως αναφέρεται, η ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας δαπάνησε 25 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον μέσο της πορτογαλικής ομάδας.

Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφική κίνηση της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, από την ημέρα που κατάφερε να κερδίσει την άνοδο της στην Premier League.

The new man on the block. 🤝#TheJoãoFactor | #FFC pic.twitter.com/Za7INdciMX

— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 4, 2022