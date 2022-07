Ίλβα Γιόχανσον: Να σταματήσει τώρα η βίαιη και η παράνομη απέλαση μεταναστών

Η κορυφαία αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μετανάστευση, Ιλβα Γιόχανσον, ζήτησε από την Ελλάδα να σταματήσει τις «βίαιες» απελάσεις μεταναστών διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει κονδύλια.

Αφού έγινε ένας από τους κύριους προορισμούς κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015, η χώρα μας, όπως γράφει το Reuters, έχει σκληρύνει την πολιτική της από τον περασμένο χρόνο, αυξάνοντας τις χερσαίες και θαλάσσιες περιπολίες, επεκτείνοντας έναν φράχτη στα σύνορα και χτίζοντας καταυλισμούς με πολύ αυστηρότερη ασφάλεια στα νησιά κοντά στην Τουρκία.

Η Αθήνα, συνεχίζει το δημοσίευμα, έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για τις λεγόμενες απωθήσεις (pushbacks) των αιτούντων άσυλο, λέγοντας ότι αναχαιτίζει βάρκες στη θάλασσα για να προστατεύσει τα δικά της και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από την παράνομη είσοδο είναι υποχρέωση. Οι βίαιες και παράνομες απελάσεις μεταναστών πρέπει να σταματήσουν τώρα», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων μετά τη συνάντηση με τους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Protecting EU external border from illegal entry is an obligation.

Violent and illegal deportations of migrants must stop, now.

Ministers outlined new proposal to mainstream fundamental rights within 🇬🇷 asylum system…

