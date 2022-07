«Βόμβα» Κριστιάνο και στο βάθος Μπάγερν Μονάχου

Σοκ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των «Times» ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» να τον αφήσει να φύγει αν έρθει κάποια ικανοποιητική πρόταση.

Η Γιουνάιτεντ θα παίξει στο Europa League τη νέα σεζόν και ο CR7 δεν θέλει με τίποτα να μην αγωνιστεί στο Champions League. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Νησί, ο Πορτογάλος θεωρεί πως έχει ακόμη 3-4 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την κατάσταση που υπάρχει στην νυν ομάδα του παρά την έλευση του Τεν Χαγκ.

Ο Κριστιάνο έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τη Γιουνάιτεντ (και οψιόν για ακόμη έναν), ωστόσο πλέον δύσκολα θα το εξαντλήσει. Για να τον παραχωρήσει πάντως η αγγλική ομάδα θα αξιώσει μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που έδωσε πέρσι για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους και ήταν στα 15 εκατ. ευρώ συν οκτώ σε μπόνους.

Πλέον το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για τον 37χρονο σούπερ σταρ, με την Μπάγερν να φαντάζει το μεγάλο φαβορί για να τον κάνει δικό της. Μετά το «μπαμ» με τον Σαντιό Μανέ οι Βαυαροί θέλουν να ενισχύσουν κι άλλο την επίθεσή τους, από την στιγμή ειδικά που ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι φευγάτος.

Στο παιχνίδι για την απόκτηση του Ρονάλντο πάντως φαίνεται πως είναι και η Τσέλσι και μένει να δούμε πού θα κάτσει τελικά η μπίλια. Πάντως Ρονάλντο και Γιουνάιτεντ μόνο με… θαύμα θα συνεχίσουν μαζί.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022