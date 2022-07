Λίβερπουλ: Τρελάθηκαν από τη χαρά τους για το νέο συμβόλαιο του Σαλάχ οι φίλοι του στη Μύκονο

Τέλος σε ένα από τα πιο μεγάλα σίριαλ του καλοκαιριού μπήκε χθες, καθώς η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Reds γνωστοποίησαν πως ο αιγύπτιος επιθετικός έβαλε την… πένα του σε νέο συμβόλαιο, υπογράφοντας έως το καλοκαίρι του 2025, με τις εβδομαδιαίες απολαβές του να εκτοξεύονται στις 350 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Ένα από τα αξιοσημείωτα είναι το γεγονός πως ο «Μο» υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του στη Μύκονο. Μαζί του στο ελληνικό νησί είναι και οι καλύτεροι του φίλοι, οι οποίοι δεν ήταν ενήμεροι για την απόφαση του κολλητού τους.

Ο Σαλάχ τούς την ανακοίνωσε την ώρα που ήταν όλοι μαζί σε ένα εστιατόριο, και εκείνοι όταν το έμαθαν «τρελάθηκαν», όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

#mohamadsalah @MoSalah @LFC @LivEchoLFC @LFCTV *so this just happened* – Liverpool announced Salah new contract – Salah and friends got push notification on their phone – and here u see the outbreak of feelings. Live from@#Mykonos #principote @PrincipoteMyk pic.twitter.com/N2wFQ3rkg1

— Lifshitz, Tech Investor 🤷🏽 (@alonlif) July 1, 2022