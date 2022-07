MEGA: Πρώτο στη τηλεοπτική σεζόν 2021-2022

Το MEGA στέφτηκε νικητής της τηλεοπτικής σεζόν 2021-2022 κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης.

Σε μια τηλεοπτική σεζόν που ήταν εξόχως ανταγωνιστική, το MEGA τόλμησε, αφουγκράστηκε την ανάγκη του κοινού για υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία και έγκυρη ενημέρωση, απευθύνθηκε με πλούσιο πρόγραμμα σε όλα τα κοινά. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεχωρίσει με την ολοκληρωμένη πρότασή του, να κυριαρχήσει και να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη σεζόν που ολοκληρώνεται. Αδιάψευστο μάρτυρα αυτής της επιτυχίας αποτελούν τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε το MEGA τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με μια πολύ δυνατή εκκίνηση τον Σεπτέμβριο του 2021, η πορεία του MEGA μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 ήταν σταθερή και οδήγησε στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στην τηλεθέαση με ποσοστό 13,6% στο σύνολο του κοινού και 12,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Την επικράτηση του MEGA στις συνήθειες του τηλεοπτικού κοινού επισφραγίζουν και τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time ζώνη, όπου το κανάλι κέρδισε την πρωτιά με ποσοστό 18,3% στο σύνολο του κοινού και ποσοστό 14,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η διαφορά με τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη έκλεισε στις 3,9 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο του κοινού.

Στο επίκεντρο της prime time ζώνης η μυθοπλασία, με την καθημερινή σειρά του Αντρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου να πρωτοστατεί. Η «Γη της ελιάς» πέτυχε να καθιερωθεί από την έναρξή της, τον Σεπτέμβριο του 2021, ως μία ιδιαίτερα αγαπημένη συνήθεια του κοινού, που παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον τις πολύκροτες ιστορίες στα 227 επεισόδια της σειράς. Η δραματική σειρά του MEGA στον μέσο όρο της σεζόν σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, που άγγιξαν το 26,9% στο σύνολο του κοινού και 19,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Εξίσου επιτυχημένη ήταν και η τηλεοπτική μεταφορά του σπουδαίου κωμικού θεατρικού έργου «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα». Η εβδομαδιαία κωμωδία του MEGA χάρισε στιγμές άφθονου γέλιου στους τηλεθεατές με τις εμπνευσμένες ατάκες του γνωστού συγγραφικού διδύμου Μιχάλης Ρέππας – Θανάσης Παπαθανασίου, τα ευφάνταστα look αλλά και τις συγκλονιστικές ερμηνείες ενός all star cast του είδους, και έγινε η συνήθεια της Παρασκευής. Με ποσοστό 27,2% στο σύνολο κοινού και 22,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» τερμάτισαν πρώτοι στην κούρσα της τηλεθέασης.

Στο κάδρο της φετινής μυθοπλασίας μπαίνει αναμφίβολα και η ιστορική-βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» σε σενάριο Γιώργου Τσιάκκα και σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, η οποία ξεχώρισε για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών, την υψηλή αισθητική και κινηματογραφική εικόνα της. Πρόκειται για ένα σίριαλ που ξεδίπλωσε την ιστορία της ζωής του Αγίου Παϊσίου από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει, που άγγιξε τις καρδιές των τηλεθεατών και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους χρήστες του Twitter. Ο «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» ολοκλήρωσε τον Α’ κύκλο των επεισοδίων του με πρωτιά στην τηλεθέαση αλλά και υψηλά ποσοστά. Ειδικότερα, στο γενικό σύνολο ο μέσος όρος του ήταν 27,1% και στο δυναμικό κοινό 24,5%.

Στη λίστα με τις σειρές που ξεχώρισαν φέτος ανήκει η νεανική, μεταφυσική ιστορία «Κομάντα και Δράκοι» που φέρει την πρωτότυπη γραφή και ιδιαίτερη σκηνοθετική σύλληψη του Θοδωρή Παπαδουλάκη αλλά και η «Σκοτεινή θάλασσα» του Γρηγόρη Καραντινάκη. Δύο αξιόλογες παραγωγές, με σημαντικά ονόματα ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χάρτη της φετινής μυθοπλασίας.

Ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα της σεζόν 2021-2022 βρίσκεται και το «Φως στο Τούνελ». Η επιτυχημένη πορεία της εκπομπής έρευνας και τα νούμερα τηλεθέασης δικαίωσαν το κανάλι για την επιλογή του να εντάξει στο δυναμικό του τη βραβευμένη Αγγελική Νικολούλη, η οποία για 27η χρονιά απέδειξε τη σταθερή της αξία στα τηλεοπτικά πράγματα. Το «Φως στο Τούνελ» κατέκτησε την πρώτη θέση σε όλα τα επιμέρους κοινά, με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, σημειώνοντας μέσο όρο σεζόν 24,5% στο σύνολο του κοινού και 23,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στις στρατηγικές επιλογές του MEGA ήταν και η ενίσχυση της ψυχαγωγίας του, με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων στις ζώνες off peak τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Ο σταθμός κατάφερε την πιο συζητημένη επιστροφή στην ελληνική τηλεόραση, αυτή της Ελένης Μενεγάκη, συμπλήρωσε την πρωινή καθημερινή ζώνη με την επιτυχημένη εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «MEGA Καλημέρα» και διατήρησε την εκπομπή «Πάμε Δανάη!», η οποία είχε ήδη δώσει τις «εξετάσεις» της από την προηγούμενη χρονιά. Τα Σαββατοκύριακα, αποδείχθηκε σωστή επιλογή η μεταγραφή της Σίσσυς Χρηστίδου που κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης.

Ταυτόχρονα, η συναρπαστική καταδίωξη γνώσεων «The Chase», το καθημερινό επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει τα απογεύματα η Μαρία Μπεκατώρου κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, με τους «φωτεινούς παντογνώστες», τους Chasers, να γίνονται talk of the town. To «Σπίτι με το MEGA» έγινε η «έξοδος» του Σαββάτου και χάρισε στους τηλεθεατές μοναδικές μουσικές βραδιές, ενώ το «X Factor» προσφέρει πλούσιο μουσικό θέαμα με εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες και πρωτότυπες ερμηνείες.

Σταθερή αξία του MEGA παρέμεινε η ενημέρωση

Από νωρίς το πρωί, το MEGA καθημερινά καλύπτει την ημερήσια ατζέντα και παρουσιάζει έγκαιρα και ψύχραιμα όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας.

Για την πρώτη ενημέρωση της ημέρας, το τηλεοπτικό κοινό εμπιστεύεται τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», εδραιώνοντάς τους στην κορυφή της τηλεθέασης. Η πρώτη θέση στη σεζόν κατοχυρώθηκε με μέσο όρο 21,8% στο σύνολο του κοινού και 20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο αποδείχθηκε δυνατό χαρτί για το MEGA, καθώς η επικράτησή του απέναντι σε ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού ήταν σαρωτική. Και τη φετινή σεζόν, το «Live News» διατήρησε την πρωτιά του με 18,1% στο σύνολο του κοινού και 17,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη μετάδοσής του.

Τα Σαββατοκύριακα, ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα στο «MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» με ποσοστό 13,3% κέρδισαν την πρωτιά για τη σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54, σε μια ζώνη με αυξημένου ανταγωνισμού. Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA παρουσιάζει όλα τα σημαντικά θέματα για την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική και τη διεθνή ειδησεογραφία με πληρότητα και ακρίβεια.

Πρωτιά για το κεντρικό δελτίο MEGA Γεγονότα

Από την αρχή του έτους το Κεντρικό Δελτίο MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54. Με ποσοστό 13,3% προηγήθηκε των δελτίων ειδήσεων των άλλων τηλεοπτικών σταθμών, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης και απέδειξε τη δυναμική του MEGA και στην ενημέρωση.

Το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού είναι παρόν σε όλα τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με εγκυρότητα και αξιοπιστία, δίνοντας τα εχέγγυα για ολοκληρωμένη, σφαιρική ενημέρωση και την επόμενη σεζόν η οποία αναμένεται κομβική